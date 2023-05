Luís Mendonça vence Grande Prémio Anicolor após triunfar na segunda etapa

Na chegada àquela cidade do distrito de Aveiro, após 145,7 quilómetros iniciados em Oliveira do Bairro, Mendonça impôs-se ao cabo de 3:48.05 horas, a solo, com 19 segundos de vantagem para os perseguidores, nomeadamente o espanhol Xavier Cañelas (Electro Híper Europa), que foi segundo, e Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO), terceiro.



Gomes já tinha integrado uma fuga que aos 50 quilómetros, à frente da seleção no pelotão causada pela Efapel, mas foi Mendonça que conseguiu destacar-se para arrebatar o triunfo.



"Às vezes, as diferenças fazem-se mais a descer do que a subir. Vim reconhecer o percurso na semana passada e percebi que estava ali uma bela descida. Atirei-me descida abaixo, conseguindo cavar um fosso que deu para chegar. [...] Foi incrível vencer neste prémio, que é de um dos nossos patrocinadores", explicou o ciclista, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.



No pódio final da corrida, Mendonça levou a camisola amarela com os 19 segundos de vantagem para dois compatriotas, Rafael Silva (Efapel), segundo, e Luís Gomes, terceiro.