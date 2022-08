Luís Mendonça vence primeira etapa do GP Jornal de Notícias, Moreira segue líder

Mendonça cumpriu os 143,7 quilómetros com partida e chegada em Gondomar em 3:25.54 horas, batendo num 'sprint' restrito outro colega de equipa, António Carvalho, que foi segundo.



Rafael Silva (Efapel) fechou o pódio da tirada, na qual os principais homens da geral chegaram com o mesmo tempo, nos oito primeiros, para se manterem os primeiros lugares definidos pelo prólogo de segunda-feira.



Moreira, recente vencedor da Volta a Portugal, é primeiro, à frente de dois homens da Efapel: Joaquim Silva é segundo, a 16 segundos, e Tiago Antunes é terceiro, a 19.



Na quarta-feira, a segunda etapa começa e acaba em Santo Tirso, distrito do Porto, com um total de 103,9 quilómetros.