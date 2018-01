Luis Oliveira mantém segundo lugar na Africa Eco Race, Rui Oliveira quarto

Lusa 09 Jan, 2018, 18:14 / atualizado em 09 Jan, 2018, 18:14 | Outras Modalidades

A tirada desta terça-feira de 508 quilómetros, 486 dos quais cronometrados, com início e fim em Chami, na Mauritânia, foi vencida pelo líder da competição, o italiano Paolo Ceci (KTM), em 5:20.22, batendo o russo Dmitry Agoshkov (KTM) por 1.05 e Luís Oliveira por 1.57.



Rui Oliveira chegou a 1:29.20 horas e João Rolo (KTM) teve problemas e passou apenas em 22.º, a longas 8:29.38.



Ceci lidera com 28:57.13, com o estreante Luís Oliveira a 58.45 e o russo Matin Benko (KTM) a 3:21.17, destronando Rui Oliveira, agora a 4.26.14.



João Rolo caiu um posto para 23.º entre os 25 que continuam em prova, a 72:44.29.



Na quarta-feira disputa-se a oitava de 12 etapas com 478 quilómetros entre Chami e Amodjar, sendo que 439 quilómetros são cronometrados.