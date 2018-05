Luís Pissarra enaltece valores do râguebi na homenagem a Nelson Mandela

Lusa Comentários 31 Mai, 2018, 18:40 | Outras Modalidades

'Mandela Legends CUP' dá o nome ao evento que homenageia Nelson Mandela, num ano em que celebraria 100 anos de vida. No momento da apresentação, que decorreu em Cascais, o selecionador que será o capitão dos 'lobos' na segunda partida exibicional entre as duas seleções, depois da primeira ter acontecido em 2016 e com vitória para os africanos, desvalorizou a posição, preferindo enaltecer a qualidade dos compatriotas.



"O capitanear é uma forma de falar. Temos muitos antigos capitães da seleção que vão estar em campo. Coube-me cessa honra, é um recordar do jogo de há dois anos em que tivemos muito bem, mas que depois faltou-nos um bocadinho de gás", recordou.



Ainda assim, revelou que Portugal terá uma 'cara' rejuvenescida, sem esquecer os "valores" que devem estar presentes em campo e fora dele.



"Este ano temos umas aquisições novas. Jogadores de um nível excecional que nos vão dar uma grande ajuda em campo. Mas, acima de tudo, esta vinda e este jogo não representa só o jogo, mas sim tudo o que o râguebi e os valores que representa", argumentou.



Por fim, foi o presidente da câmara municipal de Cascais, Carlos Carreiras, a elogiar a iniciativa entre os melhores jogadores dos dois países.



"É uma segunda iniciativa com um espírito amigo e disponível com a comunidade. Para nós tem muito significado juntar tantos campeões e a melhor equipa de Portugal com a melhor da África do Sul. Gostamos de estar juntos com os campeões. É um fator de inspiração", concluiu.



No sábado, os 'Springboks' e a seleção nacional portuguesa composta por antigos internacionais disputam o segundo encontro de exibição, pelas 15:30, no Estádio Nacional, em Oeiras.