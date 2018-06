Luís Sénica destaca continuidade na seleção de hóquei e admite favoritismo no Europeu

Lusa Comentários 04 Jun, 2018, 17:23 | Outras Modalidades

"Somos candidatos à vitória, tal como as tradicionais e rivais seleções de Espanha e Itália. Mas atenção à França, que tem crescido imenso nos últimos anos", sublinhou Luís Sénica, em conferência de imprensa.



O selecionador divulgou a lista de 12 pré-convocados para a 53.ª edição do Europeu de hóquei em patins, que vai decorrer na Corunha de 14 a 22 de julho, com este lote a trabalhar no Luso de 19 de junho a 13 de julho, período durante o qual dois jogadores vão ser dispensados.



O selecionador definiu "competência e continuidade" como critérios para a convocatória, referindo que "não existiu renovação".



"Destaco o regresso do avançado Vítor Hugo, que se sagrou recentemente campeão nacional no Sporting, e o jovem Xavier Cardoso, do Valongo, um jogador que já foi campeão europeu e mundial nos escalões mais jovens", afirmou.



Sobre o Europeu, o selecionador sustentou que "não há grupos fáceis nem espaço para grandes surpresas, nomeadamente na composição das rivais seleções de Espanha e Itália, que mantêm a mesma matriz e identidade".



João Rodrigues, do Benfica, continuará a ser o capitão da equipa das 'quinas' e concordou com a ideia expressa pelo selecionador nacional de que Portugal terá de ser uma equipa competente.



"Para nós isso (ter menos férias) não é um problema. A vontade de jogar pela seleção supera qualquer desgaste. O objetivo é reconquistar o título europeu e estamos prontos para a luta", constatou Rodrigues.



Portugal já arrebatou 21 títulos europeus, o último dos quais em 2016, em Oliveira de Azeméis, liderando o 'ranking' de vencedores da competição, com a Espanha a ocupar a segunda posição, com 16 títulos conquistados.



Portugal inicia a sua participação no Europeu frente a Andorra em 15 de julho, jogando depois com a Suíça (16), a Áustria (18) e a França (20).





Lista de 12 pré-convocados:



- Guarda-redes: Ângelo Girão (Sporting) e Pedro Henriques (Benfica).



- Defesas-médios: Hélder Nunes (FC Porto), Henrique Magalhães (Sporting), Luís Querido (Lodi, Itália), Daniel Oliveira (Valongo) e Xavier Cardoso (Valongo).



- Universais: Diogo Rafael (Benfica) e João Rodrigues (Benfica).



- Avançados: Gonçalo Alves (FC Porto), Rafa Costa (FC Porto) e Vítor Hugo (Sporting).