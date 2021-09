Luís Silva e Solange Jesus vencem meia-maratona do Porto

Luís Silva completou os 21 quilómetros do percurso que intermediou a Rua do Ouro e o Jardim do Calém em 01:03,11 horas, menos 01,24 minutos do que Filipe Vitorino (Clube de Natação de Rio Maior), segundo classificado, e menos 01,25 minutos do que Fábio Oliveira (ACD São João da Serra), terceiro.



No setor feminino, Solange Jesus superou a concorrência, com 01:15,43 horas, enquanto Sara Duarte (ACS São João da Serra) ficou em segundo, com 01:15,56, e Vanessa Carvalho (Sporting de Braga) em terceiro, com 01:16,08.



A 15.ª edição da meia-maratona do Porto está agendada para 18 de setembro do próximo ano.