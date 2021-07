Lusitanos XV confirmados na nova râguebi Super Cup

A Conferência Este será disputada pelas franquias georgiana Black Lion e israelita Tel-aviv Heat, além do campeão e vice-campeão da Rússia, o Enisey STM e o Lokomotiv Penza, respetivamente.Os seis jogos da fase de conferência serão jogados entre 18 de setembro e 12 de dezembro, apurando os dois primeiros classificados para as meias-finais, disputadas a uma mão, que terão lugar durante o mês de abril de 2022, no campo do vencedor de cada grupo.A final terá lugar em maio de 2002, em data e local a designar pela Rugby Europe, e está em aberto a possibilidade de o vencedor da Super Cup conquistar uma vaga na Challenge Cup da European Professional Club Rugby (EPCR), competição equivalente à Liga Europa do futebol.”, confirmou o diretor-executivo da Rugby Europe, Florent Marty, numa conferência de imprensa virtual onde foi apresentada a nova Super Cup.





Razão de ser da prova







Segundo Marty, o objetivo da Super Cup não é sobrepor-se aos campeonatos nacionais, mas sim “” dos vários países participantes.”, assumiu.O primeiro ciclo de dois anos da competição será disputado pelas equipas dos seis países anunciados, mas a “ambição” da Rugby Europe é “estender a Super Cup a mais países e mais equipas”, incluindo a Itália, assegurou, por sua vez, o presidente da Rugby Europe.A competição resulta de uma pareceria entre a Rugby Europe e a World Rugby e tem como objetivo, segundo Morariu, o "desenvolvimento do râguebi nos países emergentes", dando aos jogadores “a oportunidade de competir regularmente em alto nível”.