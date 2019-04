Ma Long e Wang Chuqin conquistam título em pares nos Mundiais de ténis de mesa

Lusa Comentários 27 Abr, 2019, 12:47 | Outras Modalidades

Long, campeão olímpico e mundial, e Wang impuseram-se por 4-1 (11-3, 8-11, 11-7, 11-3 e 11-5), em 36 minutos e 46 segundos, ao par que eliminou nas meias-finais João Monteiro e Tiago Apolónia, que ao terminarem no terceiro lugar asseguraram a primeira medalha de Portugal em Mundiais seniores da modalidade.



Na sexta-feira, Monteiro e Apolónia foram derrotados por 4-3 (11-6, 3-11, 10-12, 11-7, 11-7, 9-11 e 11-8) por Robles e Ionescu.



A primeira medalha obtida por Portugal num Campeonato do Mundo no escalão sénior vai ser recebida no sábado, às 13:00 (hora de Lisboa), em cerimónia que vai ter lugar depois da final disputada entre Ovidiu Ionescu/Alvaro Robles e os chineses Ma Long/Wang Chuqin.