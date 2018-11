Madeira SAD apura-se facilmente para os `oitavos` da Taça Challenge

Lusa Comentários 24 Nov, 2018, 19:08 / atualizado em 24 Nov, 2018, 19:39 | Outras Modalidades

A diferença de 16 golos, no triunfo madeirense por 37-21, no jogo realizado na Holanda, contrastou com o equilíbrio registado ao longo da partida da segunda mão da terceira eliminatória da prova europeia de clubes.



O conjunto holandês entrou melhor no encontro, à procura de recuperar da derrota pesada em casa, mas, a partir dos cinco minutos, nunca mais ficou em vantagem, apesar de ter conseguido empatar a partida por várias vezes.



Mesmo a vencer durante grande parte do jogo, o Madeira SAD nunca gozou de um verdadeiro conforto - como ilustra a magra vantagem de 17-16 ao intervalo -, pelo menos até aos últimos minutos, em que conseguiu dilatar a diferença.



Rúben Sousa e Bruno Landim estiveram em destaque no lado insular, com sete golos cada, embora tivesse sido Tommie Falke o melhor marcador do encontro, com oito golos, jogador da equipa visitante, na qual o português Tiago Azenha jogou e marcou por uma vez.



A equipa de Paulo Fidalgo conseguiu seguir com dois triunfos para os oitavos de final da Taça Challenge, prova em que chegou às meias-finais na época passada.







Jogo no Pavilhão Gimnodesportivo do Funchal.



Madeira SAD - JD Techniek Hurry-Up, 32-28.



Ao intervalo: 17-16.







Sob a arbitragem dos eslovenos Ozren Backovic e Mirko Palackovic, as equipas alinharam e marcaram:



- Madeira SAD: Pedro Silva, Valter Soares (4), João Martins (1), Ulisses Ribeiro (3), Lourenço Silva (1), Daniel Santos (1), Luís Carvalho, Bruno Landim (7), Rúben Sousa (7), Elledy Semedo (5), Pedro Peneda (3) e Gustavo Capdeville.



Treinador: Paulo Fidalgo.



- JD Techniek Hurry-Up: Jan Sega, Harm Meijer, Ronald Suelmann (5), Tommie Falke (8), Bart Mik (3), Sjoerd Boonstra (1), Sander Bos, Tiago Azenha (1), Sven Suton (4), Javier Beteta, René De Knegt, Aron Kieviet, Ruben Fiege, Dragan Vrgoc (5), Kevin Bos e René Jaspers (1).



Treinador: Tim Remer.







Marcha do marcador: 3-2 (05 minutos), 7-4 (10), 8-6 (15), 12-10 (20), 13-13 (25), 17-16 (intervalo), 20-18 (35), 22-20 (40), 24-22 (45), 27-24 (50), 29-26 (55) e 32-28 (final).



Assistência: cerca de 700 espetadores.