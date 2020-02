Madeira SAD arranca `oitavos` da Taça Challenge com vantagem de três

A turma de Paulo Fidalgo, finalista vencida da Taça Challenge, entrou em campo com vontade de colocar um ponto final na pior fase da temporada, com cinco derrotas seguidas, mas o encontro até não começou bem, muito por culpa do guardião sérvio Nemanja Marjanovic, a travar os remates portugueses.



O Madeira SAD conseguiu colocar-se na frente do marcador à passagem do minuto 10 e, na primeira parte, o resultado foi variando de uma diferença entre dois e quatro golos favorável aos anfitriões, ficando pelos 15-13 ao intervalo.



O arranque dos segundos 30 minutos prometia mais do mesmo, no entanto, a equipa de Karvina recuperou e chegou a empatar a meio da segunda parte, até que os insulares voltaram a ficar em vantagem, que não voltariam a perder até final e terminaram com 30-27.



O guarda-redes do Madeira SAD, António Campos, esteve em evidência na partida, com várias defesas decisivas para a vitória caseira na primeira mão. A segunda está agendada para o próximo domingo, dia 16, na República Checa.



Destaque também para o lateral Cláudio Pedroso, o melhor marcador da equipa madeirense, com sete golos, um dos quais apontado a poucos segundos do fim, e que ficou apenas atrás do checo Marek Monczka, autor de nove remates certeiros.