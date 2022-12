Madeira SAD derrota islandesas para a Taça Europa feminina de andebol

Na sexta-feira, a Academia São Pedro do Sul perdeu na Turquia, frente ao Izmir, e o Alavarium foi derrotado na Polónia, pelo Eurobud JKS Jaroslaw.



Os dois jogos do Madeira SAD são no Funchal - a segunda mão é já no domingo - pelo que as insulares ficam com as melhores perspetivas de apuramento para os oitavos de final da competição.



Ao intervalo, o Madeira SAD já ganhava por 16-11, sempre apoiado pelos 450 espetadores que se deslocaram ao pavilhão.



Com sete golos, Patrícia Rodrigues foi a melhor marcadora da partida, em igualdade com a islandesa Hrafnhildu Prastardóttir.



Portugal é o país mais representado na terceira eliminatória da Taça Europa feminina, já que conta com Madeira SAD, Benfica, Alavarium e Academia São Pedro do Sul.



O grupo poderá reduzir-se ainda hoje, na Polónia, com o jogo entre as lafonenses e as polacas do Jaroslaw, que ganharam na primeira mão por 36-26.