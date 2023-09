Madeira SAD e 1.º de Maio entram a vencer na Taça Europeia feminina de andebol

No Funchal, a formação madeirense esteve confortável em toda a partida e acabou a vencer por 37-23, resultado que dá margem para gerir no domingo, data da segunda mão.



Ao intervalo, venciam já por 19-8 e o domínio só se foi acentuando, com Ivana Mitrovic em plano de destaque, com oito golos.



Em Karagaci, no Kosovo, o 1.º de Maio foi vencer o Istogu por 31-30 também em jogo em atraso da primeira mão, mostrando superioridade que o marcador final ‘trai’, e ao intervalo já vencia por 17-14.



Greyce Santos e Maria Nunes, com seis golos cada, estiveram em destaque no capítulo ofensivo, em que Arlinda Dinarica e Albina Tahirukaj (sete cada) se evidenciaram nas kosovares.



As duas equipas voltam a defrontar-se domingo para o desfecho desta fase.



Ainda hoje, Benfica e Colégio de Gaia disputam a segunda mão das suas eliminatórias, com os ‘encarnados’ a virem de uma vitória, ante os austríacos do Ferlach (41-29), e os gaienses de derrota, com os islandeses do IBV (27-23).



Nesta ronda de qualificação da terceira competição europeia do andebol no feminino, o São Pedro do Sul ficou já pelo caminho, ao perder com os turcos do Yalikavakspor.



A terceira ronda está marcada para novembro, com sorteio marcado para 03 de outubro, terça-feira.