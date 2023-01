Madeira SAD faz História no andebol feminino

Para reduzir custos, ambos os jogos dos 'oitavos' decorreram no Pavilhão do Funchal, com as madeirenses a ganharem por 28-21 na sexta-feira e hoje por 24-22, com 14-13 ao intervalo.



As suíças jogaram melhor do que na véspera e as insulares um pouco menos bem - mas sem nunca deixar em perigo a eliminatória -, o que explica o resultado final mais nivelado.



Portugal poderá vir a ter duas equipas nos quartos de final da prova, se o Benfica, no domingo, conseguir ganhar em 'casa' ao Antalya Konyaalti BSK, com quem empatou 35-35 na Turquia.



Neide Duarte, com cinco golos, foi hoje a melhor marcadora do Madeira SAD, seguida de perto por Joana Pires, que chegou aos quatro golos.



O LK Zug Handball ainda entrou no jogo com motivação e chegou ao 3-0, aos três minutos, a que se seguiu a resposta pronta da equipa da casa, a virar para 6-3 com sete minutos.



Depois, foi uma questão de gerir a muito folgada vantagem - incluindo as contas de sexta-feira - para assegurar a primeira presença do clube nos 'quartos' da Taça Europa.



O melhor que as suíças conseguiram foi forçar um empate a 13-13, pouco antes do intervalo, enquanto o Madeira SAD nunca ultrapassou vantagem de quatro golos.