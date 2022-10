Madeira SAD vence SSV Brixen Südtirol para a Taça Europa de andebol feminino

O Madeira SAD, que anulou uma desvantagem de dois golos para empatar a 14-14 ao intervalo, foi superior na segunda parte, mais eficaz, e conseguiu fechar o jogo com uma vantagem de três (25-22), que terá que gerir no jogo da segunda mão.



Maria Duarte e Patrícia Rodrigues, ambas com seis golos, e Erica Tavares, com cinco, foram as jogadores da formação insular em destaque na concretização, enquanto na equipa italiana esse papel pertenceu a Esma Muratovic, com sete, e Geada Babo, com seis.



A formação portuguesa defronta as italianas no próximo sábado, onde procurará juntar-se a Benfica e Alavarium na terceira ronda da Taça Europa, que terá o sorteio em 18 de outubro, em Viena, na Áustria.



A quarta equipa lusa presente na prova é o estreante São Pedro Sul, que na quinta-feira e no sábado defronta as bósnias do HRK Grude, com os dois jogos da eliminatória a decorrer em Portugal.