Madison Keys supera Daria Kasatkina para vencer sétimo troféu da carreira

A atual 25.º posicionada do ranking WTA, que não conquistava um título desde janeiro de 2022, ultrapassou a russa (11.º) ao fim de uma hora e 44 minutos, por 6-2 e 7-6 (15-13), com o segundo parcial a estar em risco para a norte-americana por diversas vezes, após ter liderado por 4-1 e por 3-0, 4-1 e 5-2 no 'tie-break'.



Foi a terceira vez que a jogadora dos Estados Unidos, de 28 anos, saiu de um torneio de relva com o troféu, que lhe possibilitará regressar ao 'top 20' na próxima semana, coincidindo com o arranque de Wimbledon, o único torneio do Grand Slam disputado nessa superfície.