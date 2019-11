Madjer e Jordan nos pré-convocados para o Mundial de futebol de praia

Além de Madjer (Sporting), destaca-se também a chamada de Jordan Santos, jogador do Sporting de Braga, que este ano figura entre os três melhores da modalidade, em conjunto com o italiano Gabriele Gori e o brasileiro Rodrigo.



Portugal, campeão mundial em 2001 e em 2015, em Espinho, este último torneio já sob a égide da FIFA, estará na fase final do Mundial de 2019, em Assunção, que decorrerá de 21 de novembro a 01 de dezembro, com 16 seleções divididas em quatro grupos.



A equipa lusa integra o grupo D, em conjunto com o Brasil, 14 vezes campeão do mundo, cinco das quais sob organização da FIFA e a última das quais em 2017, Omã e Nigéria.



"O que queremos é passar à fase seguinte. Não sei se não foi melhor apanhar o Brasil na fase de grupos, pois se nos qualificarmos já não nos defrontamos até à final do Mundial", justificou Mário Narciso.



Em relação aos 15 jogadores pré-selecionados, o técnico admitiu as dificuldades na escolha.



"Foi difícil escolher estes 15 elementos. Neste momento, temos vários valores a despontar e era possível ter aqui mais jogadores. Não vai ser fácil tirar três, ainda existem algumas dúvidas", assinalou.



Portugal inicia o Mundial frente à Nigéria, em 22 de novembro, seguindo-se o Brasil, dois dias depois. A equipa das 'quinas' fecha a fase de grupos ao defrontar Omã, em 26 de setembro.



Os dois primeiros classificados de cada agrupamento apuram-se para os quartos de final.







Lista de 15 pré-convocados:



- Guarda-redes: Elinton Andrade (Flamengo BS), Tiago Petrony (Sporting) e Pedro Mano (AD Buarcos 2017).



- Fixos: Bruno Torres (Sporting de Braga), Rui Coimbra (Sporting) e André Lourenço (sem clube).



- Alas: Madjer (Sporting), Jordan Santos (Sporting de Braga), Belchior (Sporting), Bê Martins (Sporting de Braga), Rúben Brilhante (ACD Sótão), Rodrigo Pinhal (GD Sesimbra), Ricardo Baptista (Sporting).



- Pivôs: João Gonçalves 'Von' (sem clube) e Léo Martins (Sporting de Braga).