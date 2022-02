Mads Pedersen vence primeira etapa da Étoile de Bessèges

O dinamarquês, de 26 anos, lidera agora a prova, depois de concluir os 160 quilómetros com partida e chegada em Bellegarde em 3:32.47 horas, um segundo à frente dos mais próximos perseguidores, com o francês Hugo Hofstetter (Arkéa Samsic) em segundo e o norueguês Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies) em terceiro.



Na geral, Pedersen tem agora cinco segundos de vantagem sobre Hofstetter e sete sobre Hagen, após um dia em que o único português em prova, Ivo Oliveira (UAE Emirates), foi 141.º, a 10.34 minutos do vencedor.



O dinamarquês dedicou o triunfo ao mecânico português José Eduardo Santos, conhecido por ‘Pepinho’, que morreu em 26 de janeiro após anos a servir a formação norte-americana.



“É bom começar a temporada assim, e especialmente dar ao ‘Pepinho’ uma vitória, porque ele teria amado estar aqui connosco. Hoje, vencemos por ele, toda a equipa venceu por ele”, explicou o ciclista, citado pela Trek-Segafredo.



José Eduardo Santos morreu aos 55 anos, vítima de ataque cardíaco, anunciou em 26 de janeiro a equipa norte-americana, na qual trabalhava desde 2011.



O técnico foi lembrado pela equipa como tendo tido “uma longa e bem sucedida carreira em algumas das mais importantes equipas da história do ciclismo” e como “um membro muito bem cotado da comunidade velocipédica”, cuja “calma presença” deixará “profundas saudades”.



“Mostrámos-lhe que estamos a lutar por ele e, com sorte, ele estará a olhar por nós”, disse hoje Pedersen.



Além da Trek, ‘Pepinho’ trabalhou também na Astana e na Radioshack, onde coincidiu com vários ciclistas e profissionais lusos.



Na quinta-feira, a segunda etapa da Étoile de Bessèges liga Saint-Christol-les-Alès a Rousson em 156 quilómetros, num dia com uma rampa até à meta depois de duas subidas categorizadas ao longo do traçado.