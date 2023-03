Mads Pedersen vence segunda etapa do Paris-Nice e arrebata liderança da geral

Pedersen, de 27 anos, cumpriu os 163,7 quilómetros entre Bazainville e Fontainebleau em 3:28.57 horas, batendo sobre a meta o neerlandês Olav Kooij (Jumbo-Visma), segundo, e o compatriota Magnus Cort (EF Education-Easy Post), terceiro.



O sprint, marcado por uma queda já no último quilómetro que 'assustou' o pelotão, foi decidido por muito pouco entre os dois primeiros, com Rui Oliveira (UAE Emirates) em 13.º, tendo sprintado no lugar do italiano Matteo Trentin, que teria lançado em circunstâncias normais.



À semelhança do primeiro dia, Pogacar foi sprintar num ponto intermédio para acumular mais seis segundos de bonificação, sem rivais, o que o catapultou ao segundo posto da geral, com precioso tempo de avanço para os outros candidatos à vitória final.



Agora, Pedersen é líder à frente do esloveno, com o anterior líder, o belga Tim Merlier (Soudal-QuickStep), a cair para terceiro, a quarto segundos. Rui Oliveira é 52.º, a 14.



Na terça-feira, a terceira de oito etapas é um contrarrelógio por equipas em Dampierre-en-Burly, com 32,2 quilómetros.