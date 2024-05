Mafalda Pires de Lima baixa a 25.ª nos Mundiais de kite

A velejadora portuguesa Mafalda Pires de Lima baixou uma posição, para 25.ª classificada, no Campeonato do Mundo de kite, classe olímpica, a decorrer em Hyères, França, até domingo.

Nas quatro regatas do dia, Pires de Lima foi 12.ª, 10.ª, 14.ª e 15.ª, sendo que descartou os últimos dois desempenhos, pelo que soma 69 pontos.



A francesa Laurine Nolot continua com um percurso notável e lidera com seis pontos, tendo excluído, nas contas, um triunfo e um quinto lugar, na única regata que não venceu.



Na vertente masculina, Tomás Pires de Lima ascendeu quatro posições, para 38.º, após averbar dois nonos lugares, um 11.º e um 18.º, que descartou, somando agora 68 pontos.



O jovem prodígio Maximilian Maeder, singapurense de apenas 17 anos, ganhou as oito provas, comandando com seis pontos.



Mafalda Pires de Lima vai representar o kite português nos Jogos Olímpicos Paris2024, sendo acompanhada na seleção lusa por Eduardo Marques, em ILCA 7, e Diogo Costa e Carolina João, em 470 misto.