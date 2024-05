Mafalda Pires de Lima cai um lugar no Mundial de kite

A velejadora portuguesa Mafalda Pires de Lima caiu um lugar, para 26.ª, no Campeonato do Mundo da classe olímpica de kite, que decorre até domingo na localidade francesa de Hyères.

Nas quatro regatas do dia, que perfazem já um total de 12 disputadas, Mafalda Pires de Lima foi 10.ª, 13.ª, 14.ª e 19.ª, resultado que descartou.



A atleta lusa soma agora 106 pontos na prova que continua a ser dominada pela francesa Laurine Nolot, com um percurso admirável que lhe confere nove pontos, resultado de outras tantas vitórias.



Na vertente masculina, o seu irmão Tomás Pires de Lima baixou quatro posições, para 42.º, depois de ter averbado um 12.º, um 15.º, e um 20.º, que descartou, não tendo participado na quarta regata do dia.



O velejador português tem 111 pontos na competição em que Maximilian Maeder, jovem prodígio singapurense de somente 17 anos, venceu 11 das 12 provas, comandando com nove pontos.



Mafalda Pires de Lima vai representar o kite português nos Jogos Olímpicos Paris2024, sendo acompanhada na comitiva de velejadores por Eduardo Marques, em ILCA 7, e Diogo Costa e Carolina João, em 470 misto.