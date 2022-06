Mafalda Rosa conquista `bronze` no Europeu júnior de águas abertas

A campeã europeia em Paris, em 2021, esteve sempre na luta pelas medalhas, concluindo a prova em 01:55,39 horas, o mesmo tempo da húngara Mira Szimcsak, segunda classificada, ambas com mais 32 segundos do que a vencedora, a francesa Madelon Catteau.



"Claro que toda a gente quer o primeiro lugar, assim como eu, mas o terceiro lugar em casa com a família e os amigos a apoiarem é sempre um grande orgulho, apesar das condições serem muito difíceis. Dei o meu melhor, fui até ao fim e estou orgulhosa do meu resultado. Claro que estava à espera de um primeiro lugar, mas correu bem, estive sempre bem posicionada", realçou Mafalda Rosa, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Natação (FPN).



O húngaro David Betlehem venceu a prova masculina dos 10 quilómetros (01:44,15 horas), à frente dos italianos Pasquale Giordano, segundo, e Giuuseppe Ilario, terceiro.



Entre os portugueses, Gustavo Marques foi 13.º e Martim Carvalho ficou na 20.ª posição.