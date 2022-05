Mafalda Rosa vence nos 5 km do Open de Portugal de águas abertas

Mafalda Rosa, do Rio Maior, conseguiu um triunfo imponente, com um tempo de 1:01.17 horas, perante Diana Durães (1:03.00), do Benfica, estreando-se nas águas abertas com um segundo lugar. Joana Rodrigues (Condeixa) fechou o pódio.



“Senti-me bem. Mantive um ritmo constante. Agora há que recuperar para os próximos desafios: a Taça do Mundo no próximo fim de semana, em Setúbal, e depois o Europeu, também em Setúbal. Quero um pódio no Europeu de juniores”, explicou a vencedora do campeonato nacional, citada no portal ‘online’ da Federação Portuguesa de Natação.



Em masculinos, Gustavo Marques (União de Coimbra) venceu isolado, com 1:02.13, batendo Ricardo Santos (Ferreira do Zêzere), segundo, e Guilherme Cardoso (Cantanhedense), terceiro.



Outra atleta olímpica, Vânia Ribeiro (Viana), ‘brilhou’ nos 3.000 metros, já depois de vencer sábado os 1.500 m, conquistando a prova à frente de Carla Telo (Naval Funchal), segunda, e Inês Ribeiro (Oriental), terceira.