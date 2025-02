Magnus Cort reforçou liderança no Gran Camiño

Apesar de ter descolado na subida ao Alto de San Vicenzo, de terceira categoria, a pouco mais de uma dezena de quilómetros da meta, o camisola amarela viu os seus companheiros da Uno-X anularem uma iniciativa de seis homens e colocarem-no imaculadamente para ganhar ao sprint, na chegada a A Estrada.



“É fantástico conseguir duas vitórias e ganhar novamente com a amarela vestida, que é algo que não acontece muitas vezes. A equipa fez um excelente trabalho para mim hoje e colocou-me na perfeição. Devo-lhes muito. Os rapazes estiveram muito bem a trazer-me de volta depois daquela subida inclinada”, analisou após ter ‘bisado’ nesta edição e somado o terceiro triunfo em duas participações.



O dinamarquês cumpriu os 133,1 desde Marín em 3:13.05 horas, diante do italiano Martin Marcellusi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) e do local Carlos Canal (Movistar), respetivamente segundo e terceiro, e protagonizou a nona vitória dinamarquesa em etapas em quatro edições d’O Gran Camiño – as outras seis pertencem a Jonas Vingegaard.



“Isto quase poderia ser um verão dinamarquês”, brincou, debaixo de um céu carregado e uma chuva insistente, mas fraca, para justificar o sucesso do seu país na prova, que agora lidera com 14 segundos de vantagem sobre Marcellusi e 16 em relação ao galego da Movistar.



Esta sexta-feira, e apesar de saber que terá uma tarefa difícil nos 15,6 quilómetros entre Ourense e Pereiro de Aguiar, o ciclista da Uno-X promete dar tudo para defender a amarela no "crono", para o qual o especialista Nelson Oliveira vai partir como melhor português da geral.



Depois de quinta-feira o português ter sido 22.º, com o mesmo tempo de Cort, o corredor da Movistar é 19.º, a 20 segundos do dinamarquês.