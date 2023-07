Maia e Leite eliminados no Europeu de voleibol de praia

Guilherme Maia e Filipe Leite, nonos cabeças de série do Europeu, foram afastados pela dupla constituída pelos polacos Filip Lejawa e Aleksander Czachorowski (sétima), pela margem mínima de 2-1, com os parciais de 21-18, 21-23 e 15-13.Na quinta-feira, a dupla lusa qualificou-se para a ronda de 24 no terceiro lugar no Grupo H, resultado de duas derrotas e um triunfo, por 2-1, sobre os estónios Rasmus Meius e Kaur Kais, 25.º, pelos parciais de 14-21, 21-17 e 18-16.Guilherme e Filipe perderam com os dinamarqueses Jonathan Krogh e Hjalmer Madsen, 24.º, por 2-0 (21-19 e 21-19), o mesmo resultado com o qual cederam ante os israelitas Kevin Cuzmiciov e River Day, oitavos favoritos, por 21-18 e 21-14.