Maioria dos franceses apoia realização de Paris2024

A realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris2024 recolhe uma aprovação de 82%, indica um estudo realizado após Tóquio2020 e divulgado esta sexta-feira pelo Comité Olímpico Internacional (COI).



Segundo inquéritos realizados após Tóquio2020, mais de oito em cada 10 inquiridos acolhe os eventos, um número que sobe para 92% entre pessoas entre os 18 e os 24 anos de idade.



De acordo com os números divulgados pelo COI, 80% dos franceses gostaram da celebração realizada aquando da Cerimónia de Encerramento de Tóquio2020, na qual mais de cinco mil pessoas se reuniram nos jardins do Trocadero para assistir à passagem da bandeira.



Os números para a passagem de testemunho paralímpica reuniram a aprovação de 86% dos inquiridos, com 90% dos franceses entusiasmados com uns Paralímpicos inéditos em solo nacional.