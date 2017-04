Mais cinco russos suspensos por "doping"

Mário Aleixo - RTP 19 Abr, 2017, 11:36 | Outras Modalidades

As autoridades russas anunciaram a suspensão por dois anos de cinco atletas, por terem acusado positivo ao esteroide turinabol em controlos antidoping efetuados durante os Jogos Olímpicos Londres2012 e outras competições internacionais.



Entre os cincos atletas suspensão estão Antonina Krivoshapka e Yevgenia Kolodko, que já tinham sido desapossadas das medalhas de prata que conquistaram na estafeta de 4x400 metros e no lançamento do peso, respetivamente, em Londres2012.



Krivoshapka poderá agora perder a medalha de ouro conquistada na estafeta de 4x400 metros e de bronze que alcançou na prova individual da mesma distância dos Mundiais de 2013, enquanto Kolodko pode ser desapossada da prata nos Europeus de pista coberta realizados naquele ano.



Os outros três atletas suspensos são Dmitry Starodubtsev, quarto classificado no concurso olímpico do salto com vara em Londres2012, Vera Ganeyeva e Anna Bulgakova, atletas do lançamento do disco e do martelo, respetivamente.



A Associação de Federações Internacionais de Atletismo (IAAF) impediu os atletas russos de participarem nos Jogos Olímpicos Rio2016, na sequência da descoberta de um sistema generalizado de distribuição de doping com conhecimento e apoio estatal, que abrangeu, entre outros eventos, Londres2012 e Socchi2014 (Jogos de Inverno).