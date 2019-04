Mais dois recordes absolutos nos campeonatos nacionais de natação

Lusa Comentários 05 Abr, 2019, 19:09 | Outras Modalidades

Depois de na quinta-feira ter batido o recorde nacional absoluto na prova de 50 metros costas (juniores), Rafaela Azevedo alcançou hoje o recorde nacional absoluto nos 100 metros costas, com o tempo de 1.01,97 minutos.

"Já queria tentar uma final no Europeu, mas agora que melhorei o meu tempo em mais um segundo é muito bom indicador que posso chegar ao Europeu e fazer algo que nunca esperei", disse a nadadora do Algés, de 17 anos.

O último recorde absoluto pertencia a Camila Rodrigues Rebelo, do Louzan Natação/Efapel, e tinha sido alcançado hoje na primeira sessão da segunda jornada dos campeonatos nacionais, com o tempo de 1.03,31.

"Eu queria não só fazer mínimos para o mundial como fazer melhor do que a Camila [Rebelo]", referiu Rafaela Azevedo, salientando que se "continuar a gostar de nadar, acho que vai ser possível" atingir patamares mais altos.

Além do recorde nacional absoluto, a nadadora do Algés alcançou os mínimos para a participação nos campeonatos da Europa e do Mundo de juniores.

O nadador Miguel Nascimento, do Benfica, fez recorde nacional absoluto na prova dos 50 metros livres, com o tempo de 22,7 segundos, tirando 19 centésimos ao anterior recorde, que pertencia a Alexandre Escudier Agostinho desde 2009.

"Era uma prova muito íntima para mim, pois cresci a nadá-la e hoje consegui bater o recorde de um amigo e de um ídolo, o que significou muito para mim", salientou o nadador, de 24 anos, que conseguiu também os mínimos para participar nos Campeonatos do Mundo.

O nadador acrescentou: "Quero tentar bater o meu recorde pessoal nos 200 metros livres e desfrutar, já que não tenho de fazer mínimos e, futuramente, continuar a trabalhar para melhorar em todas as provas em que quero apostar."