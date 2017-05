Mais modalidades nas apostas do "Placard"

Mário Aleixo - RTP 10 Mai, 2017, 11:26 | Outras Modalidades

O jogo de apostas desportivas "Placard" tem mais seis novas modalidades, além do futebol, basquetebol e do ténis, anunciou a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML).



O "Placard" foi alargado às modalidades de andebol, voleibol, hóquei no gelo, râguebi, futsal e futebol de praia para dar "resposta às expetativas dos apostadores", revelou a SCML.



Ainda este ano, segundo a instituição, o "Placard" será alargado ao hóquei em patins e ao futebol americano.



O jogo de apostas "Placard" foi lançado em setembro de 2015 e registou um crescimento exponencial no ano passado, com 385 milhões de euros de faturação, representado cerca de 14% das vendas totais, de acordo com o Relatório e Contas de 2016 do Departamento de Jogos da SCML, apresentado na semana passada.



Na altura, o Provedor da SCML, Pedro Santana Lopes, já tinha anunciado que o "Placard" iria ser alargado a mais modalidades.



O "Placard" foi o terceiro produto em volume de vendas dos Jogos Santa Casa, tendo aumentado em 2016, o primeiro ano completo de funcionamento, as vendas em 489,3% em relação a 2015.