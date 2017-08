Mais três canoístas lusos nas "meias" dos Mundiais

Mário Aleixo - RTP 25 Ago, 2017, 10:49 / atualizado em 25 Ago, 2017, 10:50 | Outras Modalidades

Hélder Silva e Nuno Silva cumpriram os serviços mínimos, passando com o sétimo posto na sua série, em 3.54,182 minutos, a 17,678 segundos dos italianos Daniele Santini e Luca Incollingo, que também disputam no sábado o acesso à final.



Um dia após qualificar-se para a final de K1 500, Teresa Portela limitou-se a gerir a eliminatória de K1 200, que passou em quarto lugar, com 50,759, a 0,356 segundos da sueca Linnea Stensils.Beatriz Barros falha final

A ainda júnior Beatriz Barros precisava de ficar entre as seis primeiras para continuar em prova, mas foi apenas sétima e com isso concluiu a sua participação em C1 200: no sábado disputa a final B de C2 500 com Márcia Faria.