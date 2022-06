Majka volta a ganhar na Volta à Eslovénia e Pogacar segue líder

À semelhança do que aconteceu em três das quatro etapas até agora realizadas, os dois homens da equipa dos Emirados dominaram a corrida e chegaram isolados ao topo da contagem de primeira categoria, coincidente com a meta, em Velika Planina, 152,4 quilómetros após a partida de Lasko.



Majka, que tinha vencido a primeira etapa, terminou a quarta tirada em 3:53.52 horas, o mesmo tempo de Pogacar, segundo classificado, com o espanhol Fernando Barceló (Caja Rural) a ser terceiro, a 22 segundos.



Na geral, Pogacar, vencedor das duas últimas Voltas a França, tem três segundos de avanço sobre Majka, enquanto o esloveno Domen Novak (Barhain-Victorius) é terceiro, a 1.56 minutos.



O português Rui Oliveira (UAE-Emirates) caiu para a 101.ª posição, depois de ter sido 119.º na etapa.



A Volta à Eslovénia termina no domingo, com um percurso de 155,7 quilómetros entre Vrhnika e Novo mesto, com apenas uma contagem de montanha de terceira categoria, a cerca de 10 quilómetros da meta.