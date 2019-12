Manuel Brito já esperava sanções à Rússia

O anúncio partiu da Agência Mundial Antidopagem (AMA). A decisão foi unânime e determina a exclusão da Rússia dos Jogos Olímpicos de Verão Tóquio2020, de Inverno Pequim2022 e de todos os campeonatos do Mundo, incluindo o próximo Mundial de futebol no Qatar em 2022.



Um cenário esperado diz na Antena 1, em declarações ao jornalista José Carlos Lopes, o presidente da Autoridade Antidopagem de Portugal, Manuel Brito.



Esta medida prevê ainda a possibilidade de os atletas competirem sob bandeira neutra, se provarem que não estiveram incluídos no esquema de “doping”.



A decisão, tomada pelo comité da AMA que avalia o cumprimento dos regulamentos, é passível de recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).