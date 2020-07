Manuel Dias e Jennifer Gomes vencem `Desafios de Verão` de atletismo

No Estádio Universitário de Lisboa, Manuel Dias superou a concorrência do desafio denominado ‘Isto não é para fracos', ao vencer, na vertente masculina, o triatlo de provas combinadas, constituído por 60 metros, salto em comprimento e 600 metros.



Já a prova feminina do mesmo desafio foi vencida por Jennifer Gomes, depois de uma prova de 60 metros barreiras, uma de lançamento do peso e uma de 600 metros.