O português Manuel Pita foi hoje quinto classificado no Campeonato da Europa de clubes de remo de mar (CCM1x), que decorre até domingo em La Seyne-Sur-Mer, em França.

O atleta de 31 anos finalizou o seu desempenho em 34.11 minutos, a 2.25 minutos do campeão, o espanhol Franquet Marc, que terminou em 31.45, nomeadamente 27 segundos mais rápido do que o francês Paul Leveque e 1.12 minutos do que o monegasco Guillaume Blanc, respetivamente segundo e terceiro.



Nos Europeus absolutos, em termos individuais Portugal está representado ainda por Cláudio Rodrigues (CM1x), Patrícia Batista (CW1x) e Tomás Esteves (CJM1x).