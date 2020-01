Manuel Ramos quer ficar a meio da tabela nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude

A terceira edição da competição, destinada a atletas entre os 15 e os 18 anos, decorre entre 09 e 22 de janeiro e conta também com a presença de Vanina de Oliveira Guerillot, nas mesmas disciplinas.



O covilhanense de 17 anos, que participa na modalidade de esqui alpino, sente-se "mais à vontade" no slalom gigante e é nessa disciplina que deposita maiores esperanças, embora sublinhe que, por se sentir mais confortável na prova onde atinge maior velocidade, o risco de cair também é maior, como aconteceu no ano passado no Festival Olímpico de Inverno da Juventude Europeia e nos mundiais de juniores.



"Vou tentar arriscar com conta, peso e medida, para fazer um bom resultado", antecipa Manuel Ramos, em declarações à agência Lusa.



O esquiador prefere não apontar a lugares, por entender existirem fatores externos que condicionam a prestação, como o estado da pista, mas ambiciona conseguir ficar "a meio da tabela", o que para si "seria um bom resultado".



"Aquilo com que me comprometo é a fazer o meu melhor. Tenho a referência de alguns atletas com quem competi o ano passado e quero que a diferença para eles seja a menor possível, de maneira a melhorar a minha posição no ‘ranking’ internacional a nível de pontos", sublinha Manuel Ramos, à agência Lusa.



Com uma prova realizada esta temporada, o esquiador da Covilhã conta com 195 pontos FIS, da Federação Internacional de Esqui, e espera até ao final da época conseguir os 140 pontos que lhe permitem a qualificação para os Jogos Olímpicos de Inverno Pequim2022, o seu "grande sonho desde criança".



Em Lausana, Manuel Ramos prevê ter um dorsal muito alto, o que significa que sairá com a pista já muito pisada e dificultará a prestação.



"Com a utilização a pista começa a ter buracos, a ficar mais instável", frisa o esquiador, empenhado em melhorar o seu desempenho e ver o seu atual nível "entre atletas do mesmo escalão", para perceber "o enquadramento, neste momento, entre os atletas da mesma idade".



Aluno de uma escola na Covilhã, Manuel Ramos está pela terceira época integrado num programa de "ski estudo", que lhe permite conciliar a prática desportiva de alto rendimento com o plano curricular, ao passar temporadas em Jaca, uma cidade espanhola nos Pirenéus Aragoneses.



Desde outubro último, o esquiador do Ski Clube de Portugal tem o estatuto de atleta de alto rendimento, o que lhe dá a possibilidade de ausentar-se mais vezes das aulas para treinar e ter "uma melhor preparação”.



"Enquanto no ano passado comecei a treinar só em janeiro, este ano fiz o primeiro estágio em setembro e sinto uma evolução", acentua Manuel Ramos, que no horizonte tem o fito de ser o primeiro atleta não lusodescendente a estar presente nuns Jogos Olímpicos de inverno através de qualificação.



O esquiador compete em slalom gigante dia 13 e em slalom dia 14 de janeiro.