Manuel Rodrigues de bronze no Festival da Juventude

Mário Aleixo - RTP 28 Jul, 2017, 07:46 / atualizado em 28 Jul, 2017, 07:46 | Outras Modalidades

O judoca Manuel Rodrigues, de 16 anos, venceu a medalha de bronze na categoria -73 kg, a primeira de Portugal no Festival Olímpico da Juventude Europeia, em Gyor, Hungria.



Depois de ser eliminado pelo russo Daniil Matveev nas meias-finais, Rodrigues bateu o checo Mikulas Mesko para conquistar a primeira medalha portuguesa nos Festivais Olímpicos em oito anos.



Ainda no judo, Joana Crisóstomo ficou a uma vitória de lutar por medalhas em -63 kg, terminando o torneio em sétimo lugar, enquanto Mafalda Ezequiel e Vicente Rovira perderam no primeiro combate e ficaram de fora da repescagem.



Na final do salto em altura, João Buaró foi 1.º, saltando a 1,80 metros, com Juliana Guerreiro, nos 400 metros barreiras, e Lia Lemos, nos 15.00 metros, a abandonarem a prova nas semifinais.



No ciclismo, João Carvalho terminou a prova de fundo masculina em 18º lugar, a 52 segundos do primeiro, o italiano Andrea Piccolo, em parte devido a uma queda que sofreu, com Daniel Dias a terminar em 32º e Pedro Silva em 68º.



Na prova feminina, Joana Cortiço terminou a prova de estrada em 55ª, entre 73 participantes, depois de ter sofrido uma queda perto da meta, integrada no primeiro grupo, enquanto Daniela Campos, com problemas na roda dianteira, também perdeu posição na frente e terminou em 36º lugar.



Na natação, a estafeta composta por Rafael Aires, Duarte Jorge, Alexandra Frazão e Rafaela Azevedo terminaram os 4x100 metros livres em 03.53,35 minutos, terminando no 18º lugar no geral, enquanto Tiago Vilhena conseguiu o 26º posto nos 400 metros estilos, com o tempo de 04.49,27 minutos.



Esta sexta-feira, entram em ação em Gyor mais de uma dezena de portugueses, com duas finais no atletismo -- do triplo salto feminino, com Eduarda Ferreira, e dos 2.000 metros obstáculos, com Nádia Carvalho -- e qualificações na canoagem e natação, além de Ana Oliveira, única representante lusa no judo durante o dia.