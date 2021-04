Manuel Rodrigues eliminado na estreia nos -81 kg

O judoca, de 20 anos e 361.º do 'ranking' mundial, fazia a sua estreia na competição continental, mas no combate com o turco, 55.º do mundo, começou por ter uma desvantagem de 'waza-ari' a meio do combate, e sofreu 'ippon' perto dos três minutos.



Ainda hoje na Altice Arena, a seleção portuguesa conta com as participações dos judocas Anri Egutidze, também nos -81 kg, João Fernando nos -73 kg, e a vice-campeã mundial dos -70 kg, Bárbara Timo.



Os Europeus de judo arrancaram na sexta-feira, dia em que Telma Monteiro conquistou a medalha de ouro nos -57 kg, a sua sexta de ouro e 15.ª na competição continental, e João Crisóstomo foi medalha de bronze nos -66 kg.