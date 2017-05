Maratona do Porto marcada para 5 de novembro e quer bater recordes

Lusa 15 Mai, 2017, 19:56 | Outras Modalidades

No ano passado, em 6 de novembro, o recorde nacional de atletas que completaram os 42,195 quilómetros foi batido na 13.ª Maratona do Porto, com 4.752 a cortarem a meta, mais 194 do que na edição anterior.



Hoje, em declarações aos jornalistas à margem da apresentação de cinco corridas promovidas pela RunPorto, o responsável pela organização Jorge Teixeira mostrou-se confiante em novos objetivos: "atingir os 7.500 terminadores, fazer uma grande marca, bater recordes, procurar novos valores e ajudar atletas portugueses a conseguirem mínimos para representarem Portugal em provas."



Jorge Teixeira indicou que à data desta apresentação estão inscritos 5.000 participantes, 4.000 dos quais estrangeiros.



Em causa está um evento que se divide entre a maratona de 42,195 quilómetros e provas de 15 e seis quilómetros, que percorrem ruas do Porto, Vila Nova de Gaia e Matosinhos.



Na edição de 2016 estiveram presentes 15.000 pessoas de 58 países, 6.000 dos quais inscritos na maratona que em outubro foi distinguida com cinco estrelas pela Associação Europeia de Atletismo.



Hoje, também foi apresentada a 12.ª edição da Corrida da Mulher, prova de cinco quilómetros que se realiza no domingo no Porto e tem confirmadas as atletas Filomena Costa (ACD Jardim da Serra), que no ano passado ficou em terceiro lugar na maratona do Porto, e Salomé Rocha (individual), que terminou no domingo a maratona de Praga no sexto lugar, com o tempo de 2:27.08 horas, o oitavo melhor registo de todos os tempos de uma atleta portuguesa.



Jorge Teixeira adiantou que estão inscritas 17.000 "mulheres unidas pela mesma causa" - parte das inscrições revertem a favor da luta contra o cancro da mama - e o objetivo é alcançar as 20.000.



Já no dia 25 de junho realiza-se a terceira edição da Corrida S. João de Braga (12 quilómetros) e em 22 de julho a quarta edição da Corrida do Parque à Noite, no parque da cidade do Porto (oito quilómetros) com o tema "Guerra das Estrelas".



Para 8 de outubro, está reservada a segunda edição da Corrida de Espinho (10 quilómetros) que também servirá de tributo a António Leitão, atleta olímpico especialista em corridas de fundo e meio-fundo que conquistou a medalha de bronze nos 5.000 metros nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984.



"Esta é a modalidade com mais praticantes. Mesmo não sendo federados, temos praticantes que fazem atletismo todos os dias. Há mais vida saudável com a corrida. Esta é uma modalidade de desafios", disse o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Jorge Vieira.