Maratona do Porto volta à estrada com percurso e chegada diferentes

Depois da interrupção da edição de 2020 devido à pandemia de covid-19, a 17.ª edição da tradicionalmente mais participada maratona portuguesa regressa ao formato presencial, em 7 de novembro, num trajeto que passa pelas cidades do Porto e Matosinhos, sem a passagem em Vila Nova de Gaia.”, esclareceu a RunPorto.A meta da maratona e das provas associadas vai ser novamente instalada na Avenida do Parque, junto ao Parque da Cidade do Porto, devido à instalação do centro de vacinação e testagem à covid-19 no Queimódromo, que, desde 2016, acolhe a chegada.”, explicou o diretor da RunPorto, Jorge Teixeira, em declarações à agência Lusa.

A partida para a maratona, que conta atualmente com 3.500 inscritos, mantém-se junto ao Sea Life, na via do Castelo do Queijo.