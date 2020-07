Maratonista queniano Wilson Kipsang suspenso quatro anos por "fintar" doping

Wilson Kipsang, de 38 anos, além do terceiro lugar em Londres2012, conta no seu vasto palmarés com os triunfos nas maratonas de Londres (2012 e 2014), Nova Iorque (2014) e Berlim (2013). O queniano quebrou ainda o recorde mundial da maratona em 2013, ao percorrer os 42,195 km em 2:03.23 horas.



A suspensão de Kipsang, que foi considerado culpado pela AIU de “fornecer evidências e testemunhos falsos”, constitui mais um duro golpe para o atletismo queniano, que tem sido atormentado por vários incidentes relacionados com o doping.



Em 2017, a queniana Jemima Sumgong, campeã olímpica da maratona no Rio2016, e no ano seguinte o seu compatriota Asbel Kiprop, campeão olímpico nos 1.500 metros em Pequim2008 e tricampeão mundial na distância, foram apanhados pelo doping.



Abraham Kiptum, ex-recordista mundial da meia-maratona, foi suspenso por quatro anos em novembro de 2019 por irregularidades no seu passaporte biológico, e Daniel Wanjiru, vencedor da Maratona de Londres em 2017, foi temporariamente suspenso em abril pelo mesmo motivo.