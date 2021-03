Marc Márquez tem autorização para andar de mota outra vez

O piloto catalão, que perdeu toda a temporada passada devido a uma lesão contraída na prova de abertura, em Jerez de la Frontera, tem agora mais probabilidades de estar presente na jornada de abertura do campeonato de 2021, agendada para 28 de março, no Qatar.", anunciou a equipa do piloto espanhol, em comunicado.Assim, a partir de agora, lê-se ainda.Hoje, a caravana do Mundial termina a segunda bateria de testes de pré-temporada no circuito de Losail, no Qatar, que acolhe a jornada de abertura, ainda sem Márquez, que deverá recomeçar a andar numa mota de série antes de passar para o protótipo de MotoGP.

Portimão, no Algarve, acolhe a terceira ronda do Mundial em que participa também o português Miguel Oliveira (KTM), em 18 de abril.