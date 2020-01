Marcelo condecora Jorge Fonseca como “gesto de agradecimento nacional”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou esta quinta-feira com a Ordem do Mérito o campeão do mundo de judo Jorge Fonseca, como “um gesto de agradecimento nacional” e elogiou o lado desportivo e humano do condecorado.