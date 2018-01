Marcelo destaca "trabalho e enorme talento" de Ricardinho

Lusa 10 Jan, 2018, 20:01 | Outras Modalidades

"É um prémio justo, merecido e representa o reconhecimento do trabalho e do enorme talento do capitão da seleção nacional de futsal. Mais uma alegria e um motivo de orgulho para o Presidente da República e para todos os portugueses", disse Marcelo, numa nota oficial publicada no site da Presidência.

O internacional português foi eleito pelo Futsal Planet, que tem a chancela da FIFA, o melhor jogador de futsal do mundo pela quinta vez, um recorde, e quarta consecutiva.

O jogador dos espanhóis do Inter Movistar, que superou os quatro troféus do brasileiro Falcão, já tinha conquistado o prémio nas últimas três edições, em 2014, 2015 e 2016, e também em 2010, quando conduziu o Benfica ao triunfo na UEFA Futsal Cup.

Ricardinho, de 32 anos, totalizou 917 votos do painel de 211 eleitores dos prémios para os melhores de 2017, contra 508 do espanhol Carlos Ortiz Jiménez, seu companheiro de equipa no Inter, e 332 de Santiago Basile, `capitão` da seleção argentina.