Marcelo felicita os cinco atletas lusos medalhados

Numa nota publicada na página oficial na internet da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa "".Pedro Pichardo conquistou na quarta-feira o ouro no triplo salto nos campeonatos europeus multidesportos que decorrem em Munique, na Alemanha. No domingo, Iúri Leitão sagrou-se campeão na prova de 'scratch' de ciclismo de pista.Pedro Pichardo junta o ouro europeu aos títulos olímpico e mundial e Iúri Leitão volta a conquistar o ouro europeu.A atleta Auriol Dongmo sagrou-se na terça-feira, nos mesmos campeonatos, vice-campeã europeia no lançamento do peso.Os nadadores Gabriel Lopes e Diogo Ribeiro conquistaram na quarta-feira a medalha de bronze, respetivamente nos 200 metros estilos e 50 metros mariposa, nos europeus de natação que decorrem em Roma, Itália.