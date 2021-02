Marchador Alex Schwazer absolvido de acusação de doping

Segundo a imprensa italiana, o juiz de instrução do Tribunal de Bolzano Walter Pelino mandou arquivar o caso, "por (Scwazer) não ter cometido o facto" e acusou a Agência Mundial Antidopagem e a World Athletics de "produzirem declarações falsas" contra o marchador.



A sentença sustenta que as amostras de urina de Schwazer "alteraram-se com o objetivo de as tornar positivas e assim desclassificar e desacreditar o desportista, bem como o treinador Sandro Donati".



Segundo o juiz, as provas alteraram-se "em algum momento entre Estugarda e Colónia, na Alemanha, onde se demonstrou que havia tubos de ensaio por selar, facilmente manipuláveis".



Schwazer foi castigado com oito anos de suspensão em 2016, imediatamente antes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, por um resultado positivo por testosterona num controlo surpresa realizado em janeiro de 2016.



O castigo impedia-o de ir aos Jogos Olímpicos Tóquio2020, já que a sanção de oito anos, imposta pelo TAS e ratificada em maio do ano passado pelo Tribunal Federal de Lausana, durava até 2024, quando o marchador terá 39 anos.



Antes deste castigo, Schwazer fora suspenso com três anos e nove meses em 2012, por ter tomado substâncias proibidas em vésperas dos Jogos Olímpicos de Londres. Regressou à competição em abril de 2016, na Taça do Mundo de marcha, disputada em Roma, que venceu com autoridade.