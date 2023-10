Marchadora Inês Henriques procura felicidade pós-atletismo

”, salientou a atleta, natural de Rio Maior.Em entrevista à agência Lusa, Inês Henriques reconheceu o “percurso longo, bonito, com altos e baixos”, como a vida.A conterrânea Susana Feitor, com quem partilha o recorde absoluto de 11 presenças em Mundiais, foi a inspiração e a culpada pela dedicação à marcha, depois de se ter sagrado campeã do mundo de juniores, em Plovdiv1990.Ambas fizeram parte do grupo da marcha de Rio Maior, juntamente com o consagrado João Vieira, mas também com o seu irmão gémeo Sérgio Vieira, Vera Santos e, mais recentemente, Mara Ribeiro, Miguel Carvalho e Miguel Rodrigues.Inês Henriques consolidou a sua carreira nos 20 quilómetros, mas a ‘segunda vida’ começou a desenhar-se depois dos Mundiais Pequim2015.”, reconheceu, recordando os incentivos do treinador e a sua estratégia motivacional: “”.Ao pôr fim à carreira, no domingo, Inês Henriques vê com preocupação o futuro da disciplina, por falta de renovação.”, lamentou.O abandono vai também “custar” ao seu treinador de sempre Jorge Miguel, reconhece a própria, e “também é o fim de um ciclo da sua vida”.”, concluiu.Ainda sem um futuro definido, Inês Henriques rejeita tomar decisões precipitadas, confiando que “outras portas” se irão abrir, sem que o atletismo, e as corridas populares, desapareçam do seu futuro pós-carreira.No domingo, para a Volta à freguesia de São Sebastião, onde deu os primeiros passos de corrida em 1992, Inês Henriques vai juntar a família, os amigos e todos os que sentiu importantes no seu percurso, tendo, entre os vários convidados, o presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Constantino, a antiga campeã olímpica da maratona Rosa Mota e todos os presidentes do município riomaiorense.