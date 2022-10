Marco Morais orienta seleção de judo em Abu Dhabi

”, disse à agência Lusa o presidente da FPJ, Jorge Fernandes.Marco Morais assume a equipa de oito judocas que estará em competição, depois de, na segunda-feira, a olímpica Telma Monteiro ter dito que a Federação “despediu por email” a selecionadora Ana Hormigo, ainda na sequência de um conflito entre alguns atletas e o organismo.”, informou Telma Monteiro.Para Abu Dhabi, onde estarão os sete judocas que assinaram a carta, entre os quais Telma Monteiro, Jorge Fernandes optou por chamar Marco Morais, que contará com o apoio de João Neto, treinador do clube de Catarina Costa, na Académica.”, adiantou o dirigente, sublinhando que no modelo existente na FPJ são seis os técnicos que acompanham permanentemente os judocas e todos podiam assumir esse papel.O que Jorge Fernandes reitera é que não podem ser os judocas a gerir a Federação enquanto for ele o presidente.”, disse ainda.Em Abu Dhabi, Ana Hormigo, que também é treinadora do Benfica, tem a possibilidade de acompanhar os seus judocas, nomeadamente Rodrigo Lopes, Anri Egutidze, Telma Monteiro, Rochele Nunes ou Bárbara Timo, mas a expensas próprias ou através do clube, o que é permitido nas provas do circuito internacional.O Grand Slam de Abu Dhabi segue-se aos Mundiais de Tashkent, nos quais Portugal competiu com oito judocas e alcançou uma medalha de bronze por Bárbara Timo (-63 kg), ainda orientada por Ana Hormigo.Nos Emirados Árabes Unidos, a participação lusa começa na sexta-feira, com Catarina Costa (-48 kg), Joana Diogo (-52 kg), Telma Monteiro (-57 kg) e Rodrigo Lopes (-60 kg), prosseguindo no sábado, com Bárbara Timo (-63 kg), e termina no domingo, com Patrícia Sampaio (-78 kg), Rochele Nunes (+78 kg) e Anri Egutidze (-90 kg).