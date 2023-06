Marcos Freitas conquista medalha de prata no ténis de mesa

Na Hutnik Arena, o português de 35 anos, 60.º do ranking mundial, perdeu ante o 31.º jogador da hierarquia, de apenas 16 anos, por 9-11, 11-5, 11-5, 4-11, 5-11, 11-2 e 13-11.

É a terceira medalha de Marcos Freitas em Jogos Europeus, a primeira a título individual, depois do ouro por equipas em Baku2015 e do bronze em Minsk2019, e a quarta do ténis de mesa, que tem ainda o ouro de Fu Yu na segunda edição.

A seleção portuguesa de ténis de mesa tem ainda uma formação masculina e uma feminina nos respetivos torneios por equipas.

Portugal soma agora 13 pódios em Cracóvia2023, nomeadamente três ouros, sete pratas e três bronzes, quatro deles conquistados hoje (duas pratas no muaythai, outra na esgrima e esta no ténis de mesa).

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que tem uma delegação com mais de duas centenas de atletas.