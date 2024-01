Marcos Freitas e Jieni Shao eliminados no WTT Star Contender de Doha

Os portugueses Marcos Freitas e Jieni Shao foram hoje eliminados do torneio WTT Starr Contender de Doha de ténis de mesa, caindo na ronda de 32 da competição de primeiro nível da modalidade.

Freitas, 18.º jogador do ranking mundial, perdeu na ‘negra’ ante o japonês Shunsuke Togami, 24.º, em partida equilibrada: recuperou de um 2-0 (11-8 e 11-9) para fazer 2-2 (8-11 e 12-14), cedendo o jogo derradeiro por 11-7.



Já Shao, 53.ª da hierarquia global feminina, teve missão complicada ante a chinesa Rui Zhang, 13.ª jogadora mundial, e perdeu por 3-0, pelos parciais de 11-5, 11-6 e 11-6.



As eliminações deixam a competição no Qatar sem portugueses, após João Geraldo ter caído, quarta-feira, na ronda de 64.