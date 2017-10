Marcos Freitas eliminado na Taça do Mundo de ténis de mesa

Lusa 21 Out, 2017, 15:00 / atualizado em 21 Out, 2017, 15:00 | Outras Modalidades

Freitas, 19.º do ‘ranking’ mundial, perdeu com os parciais de 11-3, 10-12, 11-9, 11-5 e 11-5, frente a um adversário que é nono do mundo e com quem já tinha perdido em setembro no Open da Áustria (4-2).



O mesatenista português, que chegou ao torneio com um ‘wild card’, tinha chegado ao quadro principal da Taça do Mundo depois de vencer o seu grupo, batendo o australiano David Powell (339.º) e o ucraniano Lei Kou (34.º), ambos por 4-0.



Em ação esteve também o nigeriano Aruna Quadri, mesatenista do Sporting, que foi eliminado pelo japonês Jun Mizutani, por 4-0 (11-6, 11-7, 11-6 e 11-7).



O torneio, restrito a 20 mesatenistas, junta os melhores do mundo da modalidade, qualificados através de vagas continentais.