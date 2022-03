Marcos Freitas eliminado no Star Contender de Doha

Marcos Freitas, 27.º do ranking mundial, perdeu por 1-3 (7-11, 11-6, 5-11, 9-11) e foi eliminado pelo chinês Zhou Qihao, 99.º da hierarquia e que na ronda anterior já tinha afastado Tiago Apolónia.



Com a eliminação de Marcos Freitas, depois de Shao Jieni e Tiago Apolónia terem sido afastados da competição no domingo, Portugal ficou sem representantes na prova no Qatar.